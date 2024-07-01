«Поднять ставку»: экс-советница Трампа раскрыла опасный план Зеленского
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Кейти Макфарланд, работавшая советницей у бывшего президента США Дональда Трампа, в интервью Fox Business поделилась ожиданиями касательно украинского конфликта. По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский осознает бедственное положение его армии на поле боя, сообщает «Царьград».
Макфарланд также полагает, что Зеленский намерен применить всю мощь западного оружия против российской армии, поскольку понимает, что в зоне боевых действий у ВСУ дела идут не лучшим образом.
Вместе с тем экс-советница Трампа убеждена, что в вооруженном конфликте победит именно Россия. По мнению Макфарланд, у Москвы больше ресурсов, чтобы завоевать победу.
Ранее российские специалисты начали изучать систему наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США.