Кейти Макфарланд, работавшая советницей у бывшего президента США Дональда Трампа, в интервью Fox Business поделилась ожиданиями касательно украинского конфликта. По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский осознает бедственное положение его армии на поле боя, сообщает «Царьград» .

Макфарланд также полагает, что Зеленский намерен применить всю мощь западного оружия против российской армии, поскольку понимает, что в зоне боевых действий у ВСУ дела идут не лучшим образом.

Вместе с тем экс-советница Трампа убеждена, что в вооруженном конфликте победит именно Россия. По мнению Макфарланд, у Москвы больше ресурсов, чтобы завоевать победу.

Ранее российские специалисты начали изучать систему наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США.