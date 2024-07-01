«Подловили на ротации»: боец рассказал об успехах ВС РФ под Торецком

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Боец ВС РФ: для нового прорыва фронта нужно «подловить» ВСУ на ротации

Кадровый военный ВС РФ и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» заявил, что российские войска продолжают вести активные наступательные действия на торецком направлении. По его словам, россияне пользуются моментом, пока ВСУ ротируют своих бойцов, сообщает «ФедералПресс».

«Давление на ВСУ идет повсеместно. Где ВС РФ могут давить, там и давят», — заявил военный.

30 июня Минобороны России доложило, что бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ на окраинах населенного пункта Кирово под Торецком. Российские военные зашли на вражеские позиции через подземный тоннель, заявляли в ведомстве.

Для нового прорыва фронта российским военным необходимо воспользоваться моментом, когда ВСУ будут проводить ротацию войск, считает военный блогер.

«Случится очередное вот это вот „подловили на ротации“, что-то еще произойдет, и опять продвинутся», — поделился автор Telegram-канала «Очередной СВОшник».