Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что российские разведчики обнаружили в освобожденном Димитрове в Донецкой Народной Республике приказ командования Вооруженных сил Украины, касающийся вывода личного состава и техники из ряда населенных пунктов.

По его словам, у ликвидированного офицера ВСУ нашли приказ командующего оперативного командования «Восток» ВСУ воинским частям и соединениям.

Документ написан на украинском языке и датирован 13 ноября.

По словам Поддубного, документ свидетельствует о реальном положении дел на данном участке. «Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки», — отметил он.

Тема дезертирства в ВСУ в контексте текущего конфликта с Россией отражает не только внутренние проблемы украинской армии, но и более масштабные вызовы, стоящие перед страной, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.