Под ограничения Канады попала бывшая жена Путина

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Правительство Канады расширило санкционный список в отношении России, включив в него бывшую супругу президента РФ Владимира Путина — Людмилу Очеретную (ранее носившую фамилии Путина и Шкребнева), сообщает ТАСС .

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте канадского правительства.

Людмила Александровна состояла в браке с главой российского государства с 1983 по 2013 год. Санкции также затронули ее нынешнего мужа Артура Очеретного. Помимо них, в список попали дальние родственники президента — Михаил Путин и Михаил Шеломов.

Канадские власти распространили ограничительные меры и на окружение первого президента России Бориса Ельцина. В перечень вошли его дочь Татьяна Юмашева и ее супруг Валентин Юмашев.

Также санкции коснулись дирижера Валерия Гергиева, председателя правления АРПП «Отечественный софт» Натальи Касперской и заслуженного тренера РФ по художественной гимнастике Ирины Винер.