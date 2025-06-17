Под ограничения Канады попала бывшая жена Путина
Правительство Канады расширило санкционный список в отношении России, включив в него бывшую супругу президента РФ Владимира Путина — Людмилу Очеретную (ранее носившую фамилии Путина и Шкребнева), сообщает ТАСС.
Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте канадского правительства.
Людмила Александровна состояла в браке с главой российского государства с 1983 по 2013 год. Санкции также затронули ее нынешнего мужа Артура Очеретного. Помимо них, в список попали дальние родственники президента — Михаил Путин и Михаил Шеломов.
Канадские власти распространили ограничительные меры и на окружение первого президента России Бориса Ельцина. В перечень вошли его дочь Татьяна Юмашева и ее супруг Валентин Юмашев.
Также санкции коснулись дирижера Валерия Гергиева, председателя правления АРПП «Отечественный софт» Натальи Касперской и заслуженного тренера РФ по художественной гимнастике Ирины Винер.