Почерк английский: кто может быть причастен к затоплению Ursa Major

«Если принять во внимание самую свежую официальную информацию о том, что российское гражданское судно „Ursa Major“ погибло от внешнего воздействия, скорее всего — в результате атаки безэкипажными катерами, а также близость английской военной базы в Гибралтаре, то единственная логичная и правдоподобная версия только одна: российское судно потоплено британцами», — сказал Сипров.

Он отметил, что технические характеристики морских катеров-камикадзе позволили дать российскому судну отойти подальше от места их базирования и догнать Ursa Major на траверсе испанской Картахены.

«В пользу этой версии свидетельствует и то, что британские БЭКи активно используются против России в акватории Черного моря, причем под украинским флагом там работают их военные специалисты. Почерк, кстати, тоже английский, фирменный; лично мне на память пришел эпизод более чем столетней давности — внезапная атака английских торпедных катеров на базу нашего флота в Кронштадте в августе 1919 года», — рассказал политолог.

Сипров разъяснил, что потопление Ursa Major — сигнал о том, что теперь каждое российское судно, где бы оно ни находилось, может подвергнуться нападению. По его мнению, британцы в очередной раз, как это уже было после убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, спишут теракт на украинцев.

«Политические же цели этой террористической атаки, на мой взгляд, состоят в том, чтобы сорвать возможность диалога по украинскому вопросу между Россией и новой американской администрацией. Лондон, и об этом свидетельствует срыв Стамбульских соглашений, заинтересован в продолжении конфликта на Украине сильнее, чем Вашингтон», — заключил эксперт.