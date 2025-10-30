По поручению Пушилина Минобороны ДНР будет ликвидировано

В связи с вхождением Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России, глава ДНР Денис Пушилин принял решение о расформировании оборонного ведомства республики. Соответствующий указ главы региона опубликован, сообщает ТАСС .

«Постановляю ликвидировать (упразднить) Министерство обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Процесс ликвидации, согласно плану, займет полгода. Для решения этой задачи будет сформирована специальная комиссия по ликвидации.

Ранее с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых жители выразили свою позицию по вопросу о присоединении к России. По результатам голосования, абсолютное большинство поддержало данную инициативу.

30 сентября президент России Владимир Путин и руководители указанных регионов подписали соглашения о включении этих территорий в состав РФ. 4 октября Путин подписал законы, утверждающие ратификацию договоров о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.