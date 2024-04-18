Пилотов западных ЧВК могут привлечь к управлению F-16 на Украине

Специалистов из частных военных компаний США и Канады могут привлечь к участию в боевых действиях на Украине, заявил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр.

По словам эксперта, военных пилотов для управления F-16 готовят канадская Top Aces и американская Draken International.

Эти организации могут заключить контракты с летчиками и отправить их воевать на Украину или помогать обслуживать истребители, отметил он в беседе с агентством.

Сириль де Латтр подчеркнул, что украинцы плохо говорят на английском и способны лишь переместить F-16 с базы на базу в Европе.