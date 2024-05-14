Пикалева назначили руководителем Федеральной таможенной службы

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После отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина временно исполняющим обязанности ее руководителя с 10 февраля 2023 года был Руслан Давыдов.

Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных силах СССР, Российской Федерации. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности.

С 2019 года занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.