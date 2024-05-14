Пикалева назначили руководителем Федеральной таможенной службы
Фото - © Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева/пресс-служба Правительства РФ
Премьер России Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева, сообщили в пресс-службе правительства страны.
После отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина временно исполняющим обязанности ее руководителя с 10 февраля 2023 года был Руслан Давыдов.
Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.
С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных силах СССР, Российской Федерации. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности.
С 2019 года занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.