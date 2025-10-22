Пхеньян возобновил ракетные испытания за неделю до саммита АТЭС
КНДР впервые за полгода провела запуск баллистической ракеты
КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, прервав 167-дневную паузу в подобных испытаниях, сообщает РБК.
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов, пуск состоялся за неделю до запланированного саммита АТЭС в южнокорейском городе Кенджу.
Предыдущие учения с применением ракет Пхеньян проводил 8 мая, демонстрируя готовность подразделений к ядерному контрудару. Запуск тактической баллистической ракеты типа «Хвасон-11» был направлен на проверку боеспособности артиллерийских и ракетных частей восточного фронта.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, объединяющий 21 экономику региона, пройдет 31 октября — 1 ноября.