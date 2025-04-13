Петр Порошенко* стал открыто критиковать Владимира Зеленского

На фоне перспективы прекращения огня, а также проведения президентских выборов на Украине, экс-президент страны, депутат Верховной рады Петр Порошенко* стал более открыто критиковать украинского лидера Владимира Зеленского, чей легитимный срок у власти закончился еще в мае 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Некоторое время назад Порошенко* заявлял, что Зеленский вместе со своей командой стремительно приближают режим диктатуры на Украине. Но с перспективой скорого наступления выборов и прекращения огня в конфликте с Россией стал более открыто критиковать украинского президента.

Порошенко* также отметил, что когда Зеленский вел переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, он давал советы через посредников украинской стороне. По словам экс-президента Украины, находясь в Лондоне, он встречался с экс-главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Но о чем именно Порошенко* и Залужный говорили и каким выводам пришли, отказался рассказывать.

Ранее Порошенко* заявлял, что Зеленский четыре раза сумел уклониться от службы в Вооруженных силах Украины. Такое заявление он сделал в феврале 2025 года.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.