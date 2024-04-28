сегодня в 14:57

Песков заявил о панике в рядах украинской армии на фронте

С украинской стороны на фронте нарастает паника. Об этом сообщают родственники, друзья, которые находятся в зоне СВО, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С той стороны растет паника. Нам сейчас важно эту динамику поддержать», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что очень важно сейчас не останавливаться и идти по пути выполнения задач.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что Запад тестирует Россию «на слабо», и сейчас важно это «слабо» им не показать.