сегодня в 16:12

Песков заявил, что ничего не слышал о планах по блокировке Telegram в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной блокировке или замедлении работы Telegram в России, сообщает РИА Новости .

Журналист Life Александр Юнашев спросил Пескова, хотят ли власти ограничить или замедлить работу мессенджера. Тот заявил, что ничего не знает о наличии таких планов.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил замедлить Telegram в России. По его словам, это поможет побудить пользователей переходить на отечественный мессенджер Max.

О том, что известно о новом приложении ВК — мессенджере Мах, читайте в материале РИАМО.