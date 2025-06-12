Песков заявил, что ничего не слышал о планах по блокировке Telegram в РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной блокировке или замедлении работы Telegram в России, сообщает РИА Новости.
Журналист Life Александр Юнашев спросил Пескова, хотят ли власти ограничить или замедлить работу мессенджера. Тот заявил, что ничего не знает о наличии таких планов.
Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предложил замедлить Telegram в России. По его словам, это поможет побудить пользователей переходить на отечественный мессенджер Max.
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