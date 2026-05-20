Песков заявил, что его дочь заговорила по-китайски раньше, чем на русском

Няня из Китая начала заниматься с дочкой Дмитрия Пескова с раннего возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что его младшая дочь Надя начала говорить по-китайски раньше, чем по-русски, благодаря няне из Китая, пишет газета «Петербургский дневник» .

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что его младшая дочь Надя сначала заговорила по-китайски, а затем по-русски. По его словам, на раннем этапе с девочкой занималась няня-китаянка.

«Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня — китаянка», — сказал Песков, комментируя то, что Надя Пескова покорила китайцев своим чистым произношением.

Он уточнил, что няня родом из деревни примерно в 200 километрах от Пекина. Сейчас Надя продолжает изучать язык, однако из-за школьной нагрузки занятия стали менее интенсивными.

«Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать в ней китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

