Песков: встреча с представителем Франции в РФ не принесла «позитива» по Украине
Фото - © Михаил Метцель/РИА Новости
Представитель Франции приезжал в Россию. Визит был совершен в рамках диалога по украинскому конфликту, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Financial Times, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что европейские политики не желают помогать мирному процессу. Во время приезда представитель Франции не принес позитивных сигналов.
«По этой причине он сам не услышал ничего позитивного», — отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков заявил, что есть большое количество государств, которые хотят приобрести нефть из РФ после ослабления американских санкций. В марте Минфин США предоставил спецлицензию. Она дала возможность продавать и перевозить ресурс РФ, который погрузили на танкеры до 12 марта. Документ работает до 11 апреля.
