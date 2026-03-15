Песков: встреча с представителем Франции в РФ не принесла «позитива» по Украине

Представитель Франции приезжал в Россию. Визит был совершен в рамках диалога по украинскому конфликту, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Financial Times, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что европейские политики не желают помогать мирному процессу. Во время приезда представитель Франции не принес позитивных сигналов.

«По этой причине он сам не услышал ничего позитивного», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что есть большое количество государств, которые хотят приобрести нефть из РФ после ослабления американских санкций. В марте Минфин США предоставил спецлицензию. Она дала возможность продавать и перевозить ресурс РФ, который погрузили на танкеры до 12 марта. Документ работает до 11 апреля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.