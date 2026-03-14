Песков: многие страны хотят купить российскую нефть после ослабления санкций

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что есть большое количество стран, желающих покупать нефть из России после ослабления санкций США, сообщает ТАСС .

В марте Минфин США выдал спецлицензию, позволяющую продавать и перевозить нефть РФ, но при условии, что она погружена на танкеры до 12 марта. Документ действует до 11 апреля. Министр финансов Скотт Бессент уверяет, что России такое решение выгоды не принесет, но поможет стабилизировать рынки в мире.

«Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много», — сказал Песков.

Ранее о желании начать покупать отечественную нефть заявили власти Таиланда и Шри-Ланки. Телеканал CNBC рассказал о целой очереди из желающих начать поставки «черного золота» из РФ, в числе которых, в частности, есть и Япония.

