Песков впервые рассказал, что является дедушкой кучерявой девочки Алисы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что давно стал дедушкой, его внучку зовут Алиса, она уже ходит в школу, но в какой именно класс, уточнять отказался, пишет ТАСС .

По словам пресс-секретаря президента России, ему нравится общаться с внучкой, несмотря на то, что разговоры с ней происходят достаточно редко из-за работы. По его мнению, Алиса на него совсем не похожа, так как является кучерявой.

«Я (давно - ред.) стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая. Но жду новых (внуков - ред.), у меня детей много. <…> Знаете, когда уже абсолютно взрослая девушка, по сути, сейчас же очень рано дети взрослеют, и когда она рассказывает о своем мировоззрении, это очень интересно», — рассказал Песков о внучке и об общении с ней.

Песков также отметил, что ему очень интересно общаться со своей младшей дочерью Надеждой. Однако и ее он видит не часто, так как девочка ложится спать в 21:00, а он не всегда успевает вернуться с работы к этому часу. И все, что остается, поцеловать уже спящую дочку и пойти отдыхать самому.