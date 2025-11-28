Песков: у Зеленского есть проблемы с легитимностью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть проблемы с легитимностью, так как официально срок его президентских полномочий закончился еще в мае 2024 года. При этом президент России Владимир Путин ранее уже подтверждал заинтересованность Москвы в завершении украинского конфликта мирным путем, сообщает РИА Новости .

Ранее Путин заявил о том, что в настоящее время бессмысленно подписывать какие-либо документы с текущей украинской властью, так как она утратила легитимность. Он отметил, что Москва хочет договориться с Киевом, но юридически в текущих реалиях это невозможно.

«Внимательно читайте слова Путина. <…> Он говорил о ситуации, которая де-факто сложилась на Украине. С одной стороны, действительно есть проблемы с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать Конституцию (Украины — ред.). Но, с другой стороны, у всех есть желание, конечно же, и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло», — сказал официальный представитель Кремля.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек в конце мая 2024 года. Тогда он заявил, что из-за военного положения провести президентские выборы невозможно, и остался у власти. Ранее Путин напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, согласно действующей Конституции, а президент — нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.