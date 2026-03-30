Песков: темы новой мобилизации в России нет на повестке дня

Власти не планируют проводить новую мобилизацию в России. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба о том, что в РФ якобы могут объявить всеобщую мобилизацию.

По словам Пескова, такого в планах у российских властей нет.

«Такой темы нет на повестке дня», — сказал он.

Ранее Песков рассказал, что на переговорах по Украине нет прогресса по главным вопросам, включая территориальный. Он добавил, что Россия продолжает СВО, чтобы минимизировать потенциал Киева для террористической деятельности.

