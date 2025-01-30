Песков: сроки послания президента федеральному собранию объявят своевременно

сегодня в 13:46

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планируется своевременно объявить о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Об этом сообщает ТАСС .

«Подготовка послания — это процесс, растянутый по времени», — сказал Песков.

Он добавил, что подготовка к этому мероприятию идет своим ходом.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2024 года в Гостином дворе стало самым продолжительным, оно длилось 2 часа 6 минут.

Глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов, поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, совершенствовать налоговую систему, инициировать программы расселения аварийного жилья и льготной ипотеке для бойцов СВО.