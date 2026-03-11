Песков: Россия имеет дело с вражескими соцсетями в СНГ и во всем мире

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сталкивается со сложностями в информационной деятельности на территории СНГ из-за доминирования враждебных соцсетей. Выступая на конференции в ВШЭ, пресс-секретарь президента РФ констатировал быструю утрату инструментов для осуществления внешнеполитической коммуникации, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, Россия стремительно лишается возможностей для продвижения своей позиции за пределами границ, особенно в странах ближнего зарубежья. Актуальность телевизионного вещания была поставлена под сомнение, поскольку его легко отключить.

Песков отметил, что Россия вынуждена противостоять соцсетям, которые являются конкурентными как в СНГ, так и в глобальном масштабе, но при этом остаются для нее чуждыми.

Кремль не использует такие каналы, как Telegram, что создает проблему донесения необходимых смыслов до аудитории. Поиск решения этой задачи, как подчеркнул представитель администрации, является одной из приоритетных задач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.