Песков раскрыл, как Путин следит за ходом СВО

сегодня в 19:19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отслеживает ход специальной военной операции по картам, пишет kp.ru со ссылкой на радио «КП».

Представитель Кремля добавил, что военные постоянно работают с картами, отслеживая ситуацию на местах.

«Это все происходит в кабинете, это может быть во время командировок», — сообщил Песков.

Картографические материалы всегда находятся рядом с Путиным, резюмировал пресс-сек президента.

Песков также отметил, что бойцами со спецоперации восхищается вся Россия. Представитель Кремля добавил, что его сын тоже служил в армии и потерял некоторых друзей на полях сражений.