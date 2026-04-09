Путин пока не принял никаких решений по поводу пасхального перемирия в зоне СВО

Российский президент Владимир Путин по состоянию на 9 апреля не принимал никаких решений по поводу того, объявлять ли пасхальное перемирие в зоне спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

У него спросили, были ли обсуждения темы перемирия на православную Пасху по аналогии с тем, как это происходило в 2025 году.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков.

Пасху православные отмечают 12 апреля. В прошлом году РФ объявляла трехдневное перемирие на праздник в зоне спецоперации.

Песков добавил, что Россия не представляет угрозу для стран, не собирающихся уничтожить ее русскоязычное население и подорвать безопасность. РФ стремится к выгодным отношениям со всеми государствами, в том числе ЕС. Но те не идут на контакт.

