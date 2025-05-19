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Песков: Путин поговорит по телефону с Трампом 19 мая в 17:00

Президент России Владимир Путин поговорит по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом 19 мая в 17:00. В Кремле считают диалог важным, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Разговор Путина и Трампа пройдет на фоне организованных в турецком Стамбуле переговоров делегаций РФ и Украины.

Песков добавил, что встреча российского и американского президентов может состояться в будущем. Все зависит от личных договоренностей политиков.

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Стороны не достигли значительных договоренностей. После этого индекс Мосбиржи упал.