Индекс Мосбиржи упал ниже 2,8 тыс пунктов после окончания переговоров в Турции Экономика сегодня в 15:58 Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Индекс Московской биржи рухнул ниже отметки в 2,8 тыс. пунктов после окончания встречи делегаций РФ и Украины в турецком Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.