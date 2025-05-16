Индекс Мосбиржи упал ниже 2,8 тыс пунктов после окончания переговоров в Турции
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Индекс Московской биржи рухнул ниже отметки в 2,8 тыс. пунктов после окончания встречи делегаций РФ и Украины в турецком Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.
Подобный обвал по основному индексу зафиксирован впервые с 7 мая.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле закончилась. Она шла менее двух часов.
По результатам встречи украинская сторона заявила, что требования РФ на переговорах нереалистичны.