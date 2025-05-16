Reuters: Украина заявила о нереалистичности требований РФ на переговорах

Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков \ Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.

Украинский дипломатический источник заявил, что требования России на переговорах в Стамбуле нереалистичны. Они выходят за рамки всего, что обсуждалось ранее, сообщает Reuters .

Среди них оказалось и требование вывода войск с территорий, которые не находятся под контролем российских войск, но по Конституции России являются частью страны. Например, речь идет о городе Запорожье.

По информации украинского дипломатического источника, эти требования Россия выдвинула для прекращения огня. На Украине их посчитали нереалистичными.

Прямые переговоры российской и украинской делегаций проходят 16 мая в Стамбуле. В приветственном слове глава турецкого МИД Хакан Фидан попросил Москву и Киев прислушаться к призывам американского президента Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об установлении мира в затянувшемся конфликте.