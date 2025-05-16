Фидан призвал РФ и Украину прислушаться к призыву Трампа и Эрдогана о мире

В Стамбуле стартовала трехсторонняя встреча Турции, России и Украины, которая продолжится прямым контактом российской и украинской делегаций. В приветственном слове глава турецкого МИД Хакан Фидан попросил Москву и Киев прислушаться к призывам американского президента Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об установлении мира в затянувшемся конфликте, пишет РИА Новости .

«Дорогие участники, я хочу начать свою речь словами: „Добро пожаловать в Стамбул в связи с возобновлением переговоров между Украиной и Россией“. Мы собрались вместе, чтобы убедиться, как приверженность к миру открывает новое окно возможностей. Мы придаем значение призывам к миру президента (РФ Владимира — ред.) Путина и (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского», — сказал Фидан.

Глава турецкого МИД призвал стороны не игнорировать слова Трампа и Эрдогана о важности установить мир, однако отметил, что Москва и Киев сами должны решить, закончится или продолжится разрушительный конфликт.

По словам Фидана, текущие переговоры важны для подготовки возможной встречи Путина и Зеленского.

Ранее СМИ сообщили, что Украина намерена во время переговоров с российской делегацией поднять вопрос об организации прямого контакта между лидерами своих стран.