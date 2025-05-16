Переговоры России и Украины начались в Стамбуле

Встреча российской и украинской делегаций стартовала во дворце Долмабахче в Стамбуле, сообщает ТАСС .

Ранее газета «Известия» сообщала, что обстановка на месте переговоров царит «напряженная». Между тем утром в пятницу также состоялась встреча представителей Украины, США и Турции.

Российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, прибыла в Стамбул еще утром 15 мая. Именно в этот день, по изначальному плану, должны были пройти переговоры России и Украины.

Однако президент Украины Владимир Зеленский официально сформировал переговорную группу только вечером. Из-за логистических проблем было принято решение перенести переговоры на 16 мая.