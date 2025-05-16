Обстановка напряженная: во дворец в Стамбуле въехали делегации РФ и Украины

Делегации РФ и Украины въехали во дворец в Стамбуле, где пройдут переговоры

Российская и украинская делегации прибыли к месту переговоров и въехали на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле. Как сообщает газета «Известия» , обстановка царит напряженная.

«По крайней мере какие-то контакты между делегациями состоялись, обстановка напряженная», — передает корреспондент Виктор Синеок.

Рядом с дворцом, где будут проходить переговоры, дежурит вооруженная охрана. Представители СМИ также стараются держаться вблизи, чтобы ничего не пропустить.

Делегация России, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, прибыла в Стамбул еще утром 15 мая. С этого момента переговорщики ждали встречи с украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский официально сформировал переговорную группу только поздно вечером 15 мая, из-за чего переговоры перенесли на 16 мая.