Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора

сегодня в 18:25

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин требует от представителей власти и губернаторов регионов корректных выражений. Им стоит быть внимательнее, сообщает РИА Новости.

В связи с этим губернатор Тюменской области Александр Моор получил критику в свой адрес.

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту о ситуации с прохождением паводка и назвал тех, кто не был эвакуирован, «упертыми».

Именно это не понравилось главе государства на видеоконференции.