Песков прокомментировал замечание Путина в адрес тюменского губернатора
Путин сделал замечание тюменскому губернатору Моору
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин требует от представителей власти и губернаторов регионов корректных выражений. Им стоит быть внимательнее, сообщает РИА Новости.
В связи с этим губернатор Тюменской области Александр Моор получил критику в свой адрес.
Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту о ситуации с прохождением паводка и назвал тех, кто не был эвакуирован, «упертыми».
Именно это не понравилось главе государства на видеоконференции.