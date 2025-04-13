Песков: Украина не хочет соблюдать мораторий или не может контролировать солдат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев — «сепар (сепаратист - ред.), родившийся в Киеве». Ответ выложил у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Песков напомнил, что у властей Украины «не очень клеится» с США. Руководители соседней страны ведут себя «отвратительно», что не совсем нравится администрации президента Соединенных Штатов.

Все большее количество стран, среди которых и государства ЕС, обращают внимание на во многом лживую позицию Украины по поводу ряда вопросов, которые считаются серьезными. От них зависит урегулирование конфликта, добавил Песков.

Речь идет, например, о моратории на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре. Есть три варианта: Украина либо не хочет соблюдать договоренности, либо не может, либо не может контролировать солдат.

Все это катастрофично, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.