Песков прокомментировал публикацию WSJ о планах Трампа в отношении Украины
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, опубликованную в американском издании The Wall Street Journal (WSJ), о том, что у команды избранного президента США Дональда Трампа существует план по урегулированию конфликта на Украине. Он охарактеризовал эти сведения как весьма абстрактные, сообщает Газета.ru.
«Там же все обезличенное. Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», — отметил Песков.
По его мнению, такие материалы становятся все более абстрактными.
Ссылаясь на источники, газета The Wall Street Journal сообщила, что план Трампа включает несколько важных аспектов. В частности, предполагается замораживание линии фронта с созданием вдоль нее демилитаризованной зоны. Однако остается открытым вопрос о том, кто будет отвечать за безопасность этой области.
Со стороны Украины есть обязательство воздержаться от стремления к вступлению в НАТО в течение следующих 20 лет. В ответ на это США обещают продолжить поставки вооружения на Украину.
Анонимный представитель команды Трампа заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставлять обучение военнослужащим и другие виды поддержки, однако основное бремя миротворческих операций ляжет на Европу.