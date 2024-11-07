Песков прокомментировал публикацию WSJ о планах Трампа в отношении Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, опубликованную в американском издании The Wall Street Journal (WSJ), о том, что у команды избранного президента США Дональда Трампа существует план по урегулированию конфликта на Украине. Он охарактеризовал эти сведения как весьма абстрактные, сообщает Газета.ru .

«Там же все обезличенное. Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», — отметил Песков.

По его мнению, такие материалы становятся все более абстрактными.

Ссылаясь на источники, газета The Wall Street Journal сообщила, что план Трампа включает несколько важных аспектов. В частности, предполагается замораживание линии фронта с созданием вдоль нее демилитаризованной зоны. Однако остается открытым вопрос о том, кто будет отвечать за безопасность этой области.

Со стороны Украины есть обязательство воздержаться от стремления к вступлению в НАТО в течение следующих 20 лет. В ответ на это США обещают продолжить поставки вооружения на Украину.

Анонимный представитель команды Трампа заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставлять обучение военнослужащим и другие виды поддержки, однако основное бремя миротворческих операций ляжет на Европу.