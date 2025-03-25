Фото украинского президента Владимира Зеленского на фоне картины про горящие Кремль и Мавзолей «лучшим образом» показывает уровень его духовного развития и состояния, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ранее глава киевского режима признавался, что это — его «любимое» полотно, которые висит в президентском офисе на Банковой.

Ранее журнал Time брал у Зеленского интервью и публиковал фото, на которых украинский лидер позирует на фоне провокационных картин. На рисунках изображены тонущий российский военный корабль, вторжение ВСУ в Россию и Кремль с Мавзолеем Владимира Ленина, охваченные пожаром. Картины висят в комнате, прилегающий к офису президента Украины, около его кровати.

«Ну, наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае это не красит тех, кто снимает, кто это публикует, и кто позирует на таких фотографиях», — отреагировал Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом описала кабинет Владимира Зеленского с картиной про горящий Кремль.