Захарова одним словом описала кабинет Зеленского с горящим Кремлем у кровати

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила кабинет украинского президента Владимира Зеленского с больницей для душевнобольных, сообщает ТАСС . Она сделала такой вывод из-за того, что в его комнате висит картина с горящими Кремлем и Мавзолеем Владимира Ленина.

Ранее журнал Time взял интервью у Зеленского и показал прилегающую к его офису комнату, в которой есть несколько картин, выбранных самим украинским лидером. Среди полотен были рисунки о горящем Кремле, украинских солдатах, участвующих в боях на территории России, и тонущем в Черном море российском военном корабле.

«Психбольница», — отреагировала Захарова.

Указанные картины висят рядом с кроватью Зеленского в его офисе на Банковой. Глава киевского режима также хвастался, что его любимым полотном является изображение пожара в Кремле, и позировал на его фоне.