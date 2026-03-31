Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно взять ответственность и принять решение о том, чтобы Москва и Киев заключили мир, а не перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что ВС РФ продвигаются в зоне спецоперации. В связи с этим Украина нуждается в перемирии.

Успехи российских войск в зоне СВО демонстрируют, что со временем Киеву предстоит принимать решение о мире. Однако уже более дорогой ценой, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что темы новой мобилизации в России на повестке дня нет. Власти не планируют ее проводить.

