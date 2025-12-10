сегодня в 10:35

Песков призвал чиновников к аккуратности после слов Буданова* о прослушке Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чиновникам стоит быть аккуратными после слов начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова* о «прослушке Кремля». Враги выполняют свою работу, сообщает RTVI .

Буданов* в разговоре с украинскими журналистами заявил, что спецслужбы могут прослушивать разговоры российских чиновников. По словам главы ГУР, они «за это получают деньги».

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — подчеркнул Песков.

В Госдуме считают, что слова Буданова* — это игра, направленная на Запад и население Украины. У России достаточно технических средств, чтобы защититься от прослушки.

Ранее политолог Александр Дудчак допустил, что экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов* могут пойти на устранение Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем.

* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.