Песков ответил на слова Макрона о «воинственном упрямстве Москвы»

Песков: РФ ведет спецоперацию на Украине за неимением других альтернатив

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Франции Эммануэля Макрона о «воинственном упрямстве Москвы». Он заявил, что РФ проводит СВО, поскольку у страны нет иных альтернатив, однако Кремль готов к мирному урегулированию, сообщает ТАСС .

«Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — сказал Песков.

Макрон также говорил, что РФ будет ждать расплата, если страна не «вернется за стол переговоров».

Ранее Песков отмечал, что точных договоренностей о еще одном разговоре по телефону между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом нет. Однако его можно организовать за короткий срок.

