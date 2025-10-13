сегодня в 15:08

Песков: разговор Путина и Трампа можно организовать быстро

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных договоренностей о разговоре по телефону российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, но его можно быстро организовать, сообщает ТАСС .

«Действительно, судя по сообщениям Трампа, он сказал о такой возможности. Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет», — отметил Песков.

Ранее Трамп впервые публично заявил о возможности обсуждения с Путиным вопроса поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине.

«Если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им (Украине - ред.) ракеты Tomahawk», — уточнил американский лидер.

