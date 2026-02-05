Песков назвал условия для диалога с США по ДСНВ

сегодня в 18:18

Песков: РФ продолжит диалог о продлении ДСНВ при конструктивных ответах США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для диалога с США по ситуации вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), сообщает ТАСС .

«РФ будет вести диалог с США по ситуации вокруг СНВ, если будут какие-то конструктивные ответы на инициативу о продлении ограничений», — подчеркнул Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Министерство иностранных дел РФ заявило, что страна неизменно подготовлена к военно-техническим контрмерам, чтобы купировать потенциальные допугрозы нацбезопасности. Ведомство выпустило соответствующее заявление.

Политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров отметил, что непродление ДСНВ не означает приближение мировой ядерной войны и не является инструментом политического давления.

