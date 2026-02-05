МИД: РФ готова к контрмерам для купирования возможных угроз нацбезопасности

Министерство иностранных дел РФ заявило, что страна неизменно подготовлена к военно-техническим контрмерам, чтобы купировать потенциальные допугрозы нацбезопасности, сообщает RT .

Ведомство выпустило соответствующее заявление.

В документе говорится, что на перспективу РФ открыта для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации сложившейся стратегической обстановки.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что страна готова к новой реальности в мире из-за отсутствия ограничений в области вооружений, которая может сложиться после прекращения действия ДСНВ. По его мнению, оснований для драматизации нет.

