Песков назвал отправку немецких солдат в Литву «очагом опасности»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает спецмер из-за отправки немецких солдат в Литву, пишет РБК .

Планы Германии по созданию военной базы и отправка около 20 солдат в Литву для России являются «очагом опасности», заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль негативно относится к решению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

Песков считает, что своим действием Германия продолжает нагнетать напряжение и создает опасность. В связи с этим могут быть приняты специальные меры ради обеспечения безопасности стране.

Ранее Германия призвала к миру в конфликте на Украине. Экс-канцлер Герхард Шреде считает, что нужно проработать дипломатический вариант разрешения ситуации.