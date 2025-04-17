Новые регионы считаются неотъемлемой частью РФ. Задавать вопрос об их принадлежности — неверно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

Журналист спросил у официального представителя Кремля, считается ли передача Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Херсонской, Запорожской областей под контроль России обязательным условием для завершения СВО.

«Неправильная в корне формулировка», — сказал Песков.

Он напомнил, что данные регионы — и так неотъемлемая часть РФ. Поставить вопрос подобным образом невозможно.

Ранее Песков заявлял, что Украина все еще запрещает себе проводить переговоры с РФ. Подписанный президентом соседней страны Владимиром Зеленским указ продолжает действовать.