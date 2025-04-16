Украина по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Кремль

Украина по-прежнему запрещает себе вести переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что ранее соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости .

«Налицо одно: киевский режим по прежнему, кстати, имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Украина продолжает наносить удары по энергообъектам РФ, несмотря на договоренности об энергетическом перемирии. Накануне Минобороны России отчитывалось, что ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по российской энергоинфраструктуре.

Ранее Дмитрий Песков оценил состояние соглашения об урегулировании на Украине.