Песков назвал фейком новость Politico о предложении РФ США по развединформации

Новость издания Politico о том, что РФ якобы предлагала США отказаться от передачи развединформации Украине в обмен на такой же шаг Соединенных Штатов в отношении Ирана, лжива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, сообщает ТАСС .

Он отметил, что новость видели власти и данная публикация не соответствует действительности.

«Она относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений», — отметил пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе источники рассказали Politico о том, что Россия якобы предложила Соединенным Штатам сделку. В соответствии с ней Москва «перестанет давать Тегерану разведданные», среди которых конкретные координаты американских военных баз на Ближнем Востоке, если Вашингтон откажется делиться аналогичной информацией с Киевом об объектах РФ. Соединенные Штаты отклонили такую инициативу.

Предложение якобы сделал российский посланник Кирилл Дмитриев во время общения с представителями администрации США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, когда те встречались в Майами. Представитель РФ назвал новость фейком.

