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Песков: Москва будет рада визиту Трампа на День Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин будет рад видеть лидеров зарубежных стран в столице на праздновании Дня Победы, пишет ТАСС .

По словам Пескова, Путин положительно относится к возможному визиту американского президента Дональда Трампа на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Если лидер США примет решение приехать, его с радостью примут в Москве.

Аналогичный прием будет оказан и другим лидерам стран, которые захотят посетить праздничные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы.

Ранее Путин созвонился с Трампом. Лидеры двух стран общались почти 1,5 часа. В диалоге президент России пригласил американского коллегу посетить Москву.