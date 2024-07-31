Песков: Кремль высоко ценит усилия Индонезии по решению украинского кризиса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко ценит усилия Индонезии по решению украинского кризиса, но в настоящее время не видит никакого взаимного отклика со стороны Киева для решения конфликта через дипломатию, пишет ТАСС .

Официальный представитель Кремля подчеркнул в эфире телеканала «Россия-1», что Москва открыта для всех инициатив.

По словам Пескова, Прабово Субианто еще до переизбрания на пост президента Индонезии предлагал план, который мог бы помочь решить украинский конфликт.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочую встречу с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, который находится в Москве. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия двух стран.