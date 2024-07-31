Белоусов на встрече с Минобороны Индонезии позвал его солдат на учения в России

сегодня в 16:10

Белоусов: Индонезия — один из ключевых партнеров РФ в АТР

Глава МО РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Они обсудили будущее сотрудничество стран в военной сфере, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Белоусов отметил, что Россия считает Индонезию одним из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Вместе страны планируют проводить военно-морские маневры.

Также глава российского минобороны пригласил индонезийских наблюдателей и солдат принять участие в учениях ВС РФ.

На встрече Белоусов поздравил Субианто с избранием на должность президента Индонезии. Иностранный политик поблагодарил главу Минобороны РФ за возможность встречи и сотрудничества.

Ранее стало известно, о чем Белоусов разговаривал с главой Пентагона Ллойдом Остином. Российский министр обороны говорил американскому коллеге о том, что на Украине может начаться неуправляемая эскалация из-за провокаций Киева.