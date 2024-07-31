МИД России раскрыл содержание разговора Белоусова и Остина

Белоусов предупредил Остина о неуправляемой эскалации на Украине из-за Киева

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предупредил главу Пентагона Ллойда Остина о возможной неуправляемой эскалации на Украине из-за провокаций Киева, пишет ТАСС .

«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение… во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью о подготовке Вашингтоном и Киевом «тайной операции» против РФ.

Пентагон якобы не знал о планах Украины, но остановил Киев.