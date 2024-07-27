Белоусов и Остин по телефону обсудили возможную провокацию Киева против РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсудил готовящуюся на Украине тайную операцию против РФ с разрешения США, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По данным иностранных СМИ, Остин был удивлен словами Белоусова и заявил, что на самом деле Пентагон ничего не знает о возможной провокации, которую может готовить Киев.

После разговора с Белоусовым, Остин связался с Киевом и «призвал не проводить операцию, если такие планы имелись». Источники, близкие к Пентагону, утверждают, что Остин воспринял слова Белоусова более чем серьезно.

Ранее стало известно, что киевский режим готовится к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вышеуказанную подготовку Киева «циничной провокацией» против Москвы.