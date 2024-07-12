МИД РФ: Киев готовится к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища как очередную циничную провокацию против России, сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, в МИД России обратили внимание на появившееся данные об исследовании Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий после разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра.

«Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины, о которой договорились на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву перейти в наступление в этом году.

Об этом заявили чиновники НАТО, имея в виду сроки поставки оружия.