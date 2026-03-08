Песков и Лавров дали ответ на вопрос, в каком мире мы теперь живем

Песков: история мира знала периоды не менее масштабных потрясений, чем сейчас

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров ответили на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина о том, в каком мире в настоящее время живет человечество. Их комментарии Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале .

Сергей Лавров заявил, что для понимания текущей реальности необходимо четко определить ее основы. Он указал, что Россия исходит из потребности в разъяснении со стороны США их стратегических намерений и того, как эти планы соотносятся с ранее установленными нормативными рамками.

Глава российского МИД напомнил, что инициатива по проведению встречи глав государств — членов Совета Безопасности ООН была ранее предложена российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Лаврова, текущий момент является наиболее подходящим для воплощения этой идеи в жизнь.

Дмитрий Песков в своем ответе отметил, что история знала периоды не менее масштабных потрясений. Он предположил, что ощущение уникальности сегодняшнего кризиса связано с тем, что нынешнее поколение не сталкивалось с подобным в прошлом.

Представитель Кремля констатировал серьезную дестабилизацию международной обстановки, которая усугубляется кумулятивным эффектом от множества локальных конфликтов и застарелых проблем. Эти факторы, по его словам, провоцируют тяжелые последствия как в экономической, так и в политической сферах. Песков сделал вывод, что мир утратил феномен, который принято называть международным правом.

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что в нынешних условиях призывы соблюдать нормы и принципы этого права теряют смысл, поскольку его фактически не существует. При этом едва ли сегодня возможно четко сформулировать, какая именно правовая система приходит на смену прежним устоям.

